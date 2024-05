Basket, programma finale playoff Serie A1 2023/2024: date, orari e tv

Il programma con tutte le informazioni sulle date, gli orari e come vedere in diretta tv la finale dei playoff della Serie A1 2023/2024 di basket. Tutto pronto per la serie che assegnerà il titolo di squadra campione d’Italia. Le semifinali sono attualmente ancora in corso e stanno regalando grandissimo spettacolo sul parquet, ma ci avviamo ormai ai minuti decisivi per scoprire quali saranno le due squadre ad affrontarsi per il premio più ambito a coronamento di una stagione lunga e intensa. Al momento, Virtus Bologna e Olimpia Milano sono avanti per 2-0 nelle serie contro, rispettivamente, Venezia e Brescia, le quali, però, non sono assolutamente fuori dai giochi e hanno la possibilità di allungare ancora le semifinali.

Gli incontri della finale verranno trasmessi in diretta tv e in chiaro su DMAX, oltre che in streaming sui canali Eurosport, disponibili anche su Sky e Sky Go, e su Dazn: tra parentesi, comunque, la programmazione dettagliata partita per partita.

PROGRAMMA FINALE PLAYOFF A1

GARA-1

Giovedì 6 giugno

TBD – Virtus Segafredo Bologna/Umana Reyer Venezia – EA7 Emporio Armani Milano/Germani Brescia

GARA-2

Sabato 8 giugno

TBD – Virtus Segafredo Bologna/Umana Reyer Venezia – EA7 Emporio Armani Milano/Germani Brescia

GARA-3

Martedì 11 giugno

TBD – EA7 Emporio Armani Milano/Germani Brescia – Virtus Segafredo Bologna/Umana Reyer Venezia

GARA-4 (eventuale)

Giovedì 13 giugno

TBD – EA7 Emporio Armani Milano/Germani Brescia – Virtus Segafredo Bologna/Umana Reyer Venezia

GARA-5 (eventuale)

Domenica 16 giugno

TBD – Virtus Segafredo Bologna/Umana Reyer Venezia – EA7 Emporio Armani Milano/Germani Brescia