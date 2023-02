Basket, previsto il tutto esaurito a Livorno per Italia-Ucraina

La nazionale italiana di basket torna domani sera a Livorno, per la prima volta ad un Modigliani Forum che si preannuncia tutto esaurito (oltre 8mila biglietti venduti in tre giorni), in vista della sfida di qualificazione alla World Cup 2023 contro l’Ucraina. L’evento è stato presentato oggi nella sala cerimonie del Comune dal sindaco Luca Salvetti e dal presidente della FIP Giovanni Petrucci. Con loro c’era anche il CT Gianmarco Pozzecco, il quale ha già guidato il primo allenamento sul parquet dell’arena livornese.

“Siamo contenti – ha affermato Petrucci –, perché Livorno non ha tradito in una partita che ha un significato oltre quello sportivo: il 24 febbraio sarà, infatti, passato un anno esatto dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e il pensiero va anche a questa triste ricorrenza, per questo speriamo di onorare l’impegno al meglio. Grazie al sindaco e a Faraoni che hanno superato le difficoltà che un evento internazionale del genere crea. Qui a Livorno si ha il calcio, e ho sempre un bel ricordo perché qui vinsi il primo premio Armando Picchi, ma anche il basket con le sue due squadre storiche che hanno un grandissimo seguito. Tutto esaurito sì – ha concluso Petrucci – questa è una nazionale che crea simpatia e, anche se siamo qualificati, domani non sarà un’amichevole“.