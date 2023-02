Lecce, Strefezza: “Siamo un bel gruppo, il nostro segreto è il lavoro quotidiano”

L’attaccante del Lecce, Gabriel Strefezza, ha parlato del momento che sta vivendo la squadra giallorossa e dei propri obbiettivi personali. Queste le sue parole ai microfoni di Radio Sportiva: “Tutti alla partenza davano il Lecce per retrocesso. Stiamo facendo il nostro percorso e lavoriamo a testa bassa. Stiamo facendo un grande campionato ma manca ancora tanto. Non dobbiamo guardare la classifica ma solo pensare a partita per partita. Però ora siamo più tranquilli, più sereni. il nostro primo obiettivo è quello di salvarci. Il nostro segreto è il lavoro. Il lavoro paga. Lavoriamo sempre bene, siamo una squadra giovanissima. Siamo un bel gruppo, ci impegniamo tanto. E’ questo il nostro segreto”.

Sui propri obbiettivi invece dichiara: “Io lavoro tutti i giorni per fare sempre bene in partita e fare sempre gol. Mi piace tanto fare gol. Lavoro sempre per quello. Voglio arrivare a 10 gol, quello è il mio obiettivo personale”.