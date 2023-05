Basket, Playoff serie A2 2022/2023: Cantù va avanti 2-0, Treviglio porta Torino sull’1-1

Nella giornata di oggi si sono giocate le gare-2 valide per le semifinali playoff di Serie A2 2022/2023. Cantù conferma la sua superiorità su Pistoia e porta la serie sul 2-0 vincendo 82-68 nella seconda partita in casa. Ottima prova di Logan, che mette a referto 22 punti e 5 assist. Da segnalare la doppia doppia di Rossi da 15 punti e 10 rimbalzi. Non bastano agli ospiti i 23 punti di Copeland e la doppia doppia di Varnado da 19 punti e 11 rimbalzi. Cantù ora avrà l’opportunità di chiudere la serie in casa di Pistoia nel match in programma giovedì 1 giugno alle 20:45. Treviglio non sbaglia e batte Torino 83-72 riscattando la sconfitta sempre in casa in gara-1 di due giorni fa. Marini domina il parquet con 30 punti 5 rimbalzi e 2 assist. Non bastano a Torino i 14 di Pepe e gli 11 di Guariglia. I padroni di casa hanno condotto il match dall’inizio alla fine gestendo il vantaggio ottimamente meritando a pieno la vittoria. Ci si sposta a Torino sull’1-1 con la squadra di Ciani che potrà sfruttare il fattore campo nella prossima sfida, in programma giovedì 1 giugno alle 20:30.