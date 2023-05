Roland Garros 2023, Cocciaretto: “Sono riuscita a fare sempre il mio gioco, cerco di migliorare il più possibile”

Elisabetta Cocciaretto ha commentato così la vittoria contro la testa di serie numero 10 Petra Kvitova nel primo turno del Roland Garros 2023: “La strategia era giocare tempo dentro al campo e molto profondo per non darle il tempo di muoversi. Volevo allungare lo scambio il più avanti possibile contrattaccando sempre. Quando ho visto il sorteggio ero a pranzo ho visto un articolo su Twitter ed ero sicuro di giocare con una top ten (ride ndr.). E’ capitata Kvitova che sapevo che tirava molto forte e aveva molta più esperienza di me. Ho iniziato ad allenarmi con le mancine e ho cercato di fare il mio gioco senza pensare all’avversaria. Ora affronterò una qualificata ma non bisogna sottovalutare le partite. Oggi Bencic è uscita contro la 130. Cerco di concentrarmi sul mio turno e di migliorare il più possibile. Il risultato è una conseguenza. Voglio giocare il maggior numero di partite possibili a questo livello, ce la metterò tutta. Fausto (Scolari ndr.) mi ha fatto molti complimenti ed era contentissimo. Mi aiuterà a restare concentrata. La competizione con Trevisan, Bronzetti e Paolini penso aiuti tutte perché ci spinge a fare sempre meglio. Ci stimoliamo a vicenda come penso facevano Errani, Pennetta e Vinci nei loro migliori anni”.