Basket, Playoff Serie A2 2022/2023: Cantù e Pistoia chiudono la serie, vince Udine

Nella giornata di oggi si sono giocate due gare-4 e una gara-3 valide per i playoff di Serie A2 di basket 2022/2023. Cantù non sbaglia e vince in casa di Nardò 99-78 chiudendo la serie al primo match point. Mattatore del match Logan con 34 punti 3 rimbalzi e 5 assist, che regala a coach Sacchetti i quarti di finale. Non sbaglia neanche Pistoia, che batte 93-81 Piacenza e chiude la serie al primo match point. Grande prestazione di Copeland, che mette a referto 32 punti 5 rimbalzi e 5 assist coadiuvato dai 21 con 8 rimbalzi di Varnado. Non bastano i 33 punti di Miaschi a Piacenza per evitare l’eliminazione. Terza vittoria in trasferta su tre della serata con Udine che batte 79-68 Cividale portando la serie sul 2-1. Migliore in campo Gasparod con 29 punti e 5 rimbalzi.