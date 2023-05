Basket, Playoff Serie A1 2022/2023: Milano domina a Pesaro e chiude la serie

L’Olimpia Milano batte 94-80 Pesaro in gara-4, valida per i quarti di finale dei Playoff di Serie A1 2022/2023, e vola in semifinale. Partita dominata dai ragazzi di Messina, che vanno avanti nei primi possessi del match e controllano le operazioni senza particolari difficoltà andando oltre anche i 20 punti di vantaggio. Shields domina il parquet e mette a referto 25 punti, 16 nel primo tempo, 7 rimbalzi e 2 assist. Milano manda altri quattro giocatori in doppia cifra con Melli, Napier, Voigtmann e Baron che combinano 50 punti. Non bastano a Pesaro i 14 punti di un intramontabile Delfino per evitare l’eliminazione. L’Olimpia aspetta in semifinale Sassari.