Basket, Playoff Serie A1 2022/2023: Sassari soffre ma batte Venezia e chiude la serie

Sassari batte Venezia 87-83 e chiude la serie in gara-4 dei playoff di Serie A1 di basket 2022/2023. La squadra di Bucchi non sbaglia e riesce a piegare la resistenza di un’ottima Reyer, che non molla di un centimetro e prova la rimonta disperata nel finale sfiorando il colpaccio negli ultimi possessi. I 22 punti di Kruslin e i 19 con 10 rimbalzi di Ousmane Diop consentono ai padroni di casa di rispondere alla super prestazione di Granger, che mette giù 30 punti e 2 rimbalzi. Venezia paga lo scarso apporto del resto della squadra con i soli Spissu, 14 punti, e Parks, 10 punti, in doppia cifra. Sassari avanza quindi in semifinale dove incontrerà l’Olimpia Milano che ha battuto in gara-4 Pesaro in trasferta.