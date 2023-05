Los Angeles Lakers-Denver Nuggets stanotte in tv: canale, orario e diretta streaming gara-3 playoff NBA 2022/2023

Le indicazioni per seguire in TV la gara tra Los Angeles Lakers e Denver Nuggets, gara-3 della serie di playoff NBA 2022/2023. Tutta la pressione è su LeBron James e compagni, chiamati a vincere dopo le due sconfitte in Colorado se vogliono riaprire la serie. Sicuramente non sarà facile, soprattutto se Murray e Jokic su tutti dovessero esprimersi ai livelli delle prime due sfide. Tuttavia ai Lakers non manca certo la qualità e potranno anche fare affidamento sul sostegno del pubblico. Secondo i bookmakers, sarà proprio la franchigia californiana a partire favorita. La palla a due è prevista per la notte italiana tra sabato 20 e domenica 21 maggio alle 02:30. Diretta su Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go, NOW e NBA League Pass.