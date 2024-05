Basket, Play-off Serie A2 2023/24: Trapani ok, l’Urania Milano sbanca Verona dopo due supplementari

La prima giornata dei Play-off di Serie A2 si apre con il netto successo di Trapani 90-69 in casa contro Piacenza. In gara1 gli Sharks hanno subito messo in chiaro il loro ruolo da favoriti nella serie e più in generale per la promozione. La resistenza della compagine ospite è durata due quarti e mezzo, giocati quasi alla pari: nella seconda metà del terzo quarto però la formazione siciliana ha infilato il parziale decisivo, volando fino al +20 a inizio ultima frazione grazie soprattutto a Mobio e Pullazi. Negli ultimi minuti Piacenza esce dal match e Trapani dilaga fino al 90-69 conclusivo. Il top scorer è Joseph Mobio con 20 punti, seguito da JD Notae a quota 14 e da Rei Pullazi con 12 (4/4 da tre). In casa piacentina vanno in tre in doppia cifra: Veronesi con 15, Skeens con 14 e Serpilli 13.

Partita pazzesca quella tra Verona e Urania Milano. Alla fine la spuntano i meneghini con il punteggio di 125-116 dopo due tempi supplementari. Si ribalta dunque subito in gara1 il fattore campo grazie al cuore della formazione rossoblù, che non ha mai mollato neanche sul -15. Gli scaligeri hanno condotto la gara nei primi tre quarti grazie ad un Buva immarcabile nel pitturato, senza però riuscire a trovare l’allungo decisivo. A 8′ dalla fine la Tezenis sembra dare la spallata decisiva arrivando fino al +15, ma Landi e Amato riescono a trascinare Milano ad un’insperata rimonta. Con l’inerzia a favore i lombardi partono forte anche nel supplementare, e stavolta è Beverly a guidare la squadra. Buva però non ci sta e riporta sotto i suoi, prima che la tripla di Severini firmi la nuova parità che porta la gara al secondo supplementare. Qui va in scena il clinic offensivo di Aristide Landi, che domina gli avversari e porta l’Urania al successo 125-116 rovesciando subito il fattore campo. Landi è anche il miglior marcatore dei suoi con 32 punti, seguito da Beverly con 23 e Amato con 17. In casa gialloblù non basta uno straordinario Ivan Buva da 41 punti e 10 rimbalzi.

Rieti la spunta per 74-73 su Rimini al termine di una sfida equilibratissima. I laziali mantengono il fattore campo e riescono a piegare i marchigiani dopo una gara passata per oltre tre quarti in svantaggio. Quattro giocatori in doppia cifra per Rieti. Il migliore è Johnson con 21 punti, 4 rimbalzi e 5 assist. Bene anche Spanghero (15 punti), Italiano (12 punti+4 rimbalzi) e Piccin (10 punti+3 rimbalzi). Non bastano a Rimini i 28 punti di un super Grande e la doppia doppia da 15 punti e 13 rimbalzi di Johnson. La serie rimane a Rieti anche per gara-2, che si disputerà il 6 maggio alle 21.00