F1, pagelle qualifiche GP Miami: pole per Verstappen, seguono le Ferrari

Sull’asfalto del circuito cittadino di Miami vanno in scena le qualifiche del Gran Premio statunitense. Dopo un’ora in pista, è Max Verstappen a conquistare la pole position davanti a Charles Leclerc e Carlos Sainz. L’olandese porta a casa un nuovo ruotino – il settimo di fila – preparandosi a partire dalla prima casella nella gara di domani. Quarta posizione per Sergio Perez, mentre la seconda fila è tutta McLaren. La quarta fila è poi blindata da una Mercedes ancora in difficoltà, mentre Hulkenberg e Tsunoda chiudono la top ten.

VERSTAPPEN: 10

Max Verstappen continua a collezionare pole position, siglando il giro più veloce anche nelle qualifiche di Miami. L’olandese ha affermato di non essere completamente soddisfatto della prestazione nella sprint, ma si dice fiducioso di quanto succederà in gara domani.

LECLERC: 9+

Ottimo giro di Charles Leclerc, che conclude il Q3 in seconda posizione. Il monegasco compie alcuni errori nell’ultima tornata, con la Sf-24 tinta di azzurro che scivola nel settore centrale. Leclerc si dice comunque contento della prestazione, pensando già alla corsa.

SAINZ: 8/9

Carlos Sainz finisce le sue qualifiche in terza posizione. Dopo la sessione, Sainz si dice contento, e considera l’importanza di partire sul lato pulito. Il suo giro non è stato perfetto, come ammette lui stesso, ma secondo il numero 55 è difficile trovare una qualifica pulita su questa pista.

PEREZ: 7.5

Sergio Perez chiude in quarta posizione, a mezzo secondo dal compagno di squadra in pole position. Il messicano resta in anonimo durante l’intera sessione, riuscendo poi a strappare la quarta casella in vista della gara di domani. Perez tenterà di sorpassare gli avversari davanti a lui per salire sul podio.