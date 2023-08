Basket, Petrucci bacchetta Pozzecco: “Mai più intemperanze come quella di ieri”

L’Italbasket è al lavoro per preparare l’ultima e decisiva sfida nel gruppo A dei Mondiali, quella contro le Filippine, in programma domani martedì 29 agosto alle ore 14.00 italiane. L’obiettivo è dimenticare la brutta sconfitta contro la Repubblica Dominicana, macchiata anche da un nervosismo che gli azzurri non sembrano riuscire a scrollarsi di dosso. “I nostri avversari hanno vinto meritatamente – ha detto il Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro Giovanni Petrucci a margine della seduta di allenamento a proposito del successo di Towns e compagni -. Gli errori arbitrali ci sono stati e sempre ci saranno, ma non sono quelli che ci hanno fatto perdere la partita e non è responsabilità FIBA. Questa mattina ho avuto un colloquio con tutto lo staff tecnico e ho detto loro che intemperanze come quelle di ieri non devono più accadere. Abbiamo un’immagine da difendere e dobbiamo agire di conseguenza. Il CT Gianmarco Pozzecco gode della fiducia della squadra e soprattutto gode della mia fiducia. È una persona straordinaria sotto molti punti di vista ed è il primo ad essere dispiaciuto. Ho per lui stima e affetto e continuo a considerarlo un ottimo allenatore”. Poi Petrucci conclude: “Non è un dramma aver perso una partita e di certo il nostro CT non è l’unico responsabile. Abbiamo un gruppo di ragazzi intelligenti che hanno tutte le carte in regola per reagire alla sconfitta già da domani contro le Filippine”.