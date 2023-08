Inter-Pavard, l’ottimismo dell’ad del Bayern: “Fiducioso che troveremo una soluzione”

A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato, il futuro di Benjamin Pavard è ancora un rebus. Il difensore francese spinge per trasferirsi all’Inter, tuttavia al momento il Bayern Monaco fa muro perché vuole prima assicurarsi un sostituto. Nonostante il tempo stringa, dai bavaresi filtra ottimismo, come si evince dalle parole dell’amministratore delegato Jan-Christian Dreesen: “Sono piuttosto fiducioso che troveremo una soluzione in questi ultimi giorni della finestra di calciomercato“. E sulle condizioni di Pavard: “Non si è allenato perché non stava bene, aveva dolori allo stomaco e alla schiena“.