Basket, Pallacanestro Varese: “Ricevuto le motivazioni del Tribunale Federale. Ora il ricorso”

di Mattia Zucchiatti 15

Riguardo la penalizzazione di 16 punti, la Pallacanestro Varese ha informato “di aver ricevuto le motivazioni della decisione del Tribunale Federale ed ha provveduto in data odierna a dare incarico agli avvocati Angelo Capellini e Daniele Bianchi del Foro di Milano, Giampiero Falasca del Foro di Roma e Sergio Terzaghi del Foro di Varese di procedere all’esame degli atti ed alla predisposizione del ricorso avverso la decisione di primo grado. La Società difenderà, in ogni sede e grado di giudizio, la correttezza del suo operato, confidando che ciò avvenga nel più breve tempo possibile”, spiega la società in una nota.