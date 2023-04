Immobile resta sotto osservazione: domani le dimissioni

Dopo l’incidente stradale di domenica mattina, l’attaccante della Lazio Ciro Immobile resterà un altro giorno sotto osservazione all’ospedale Gemelli di Roma. Il capitano biancoceleste – che ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell’ XI costola destra – resterà quindi ricoverato per tutta la giornata di lunedì, sia su consiglio dei medici, sia per restare al fianco della figlia. Lo riporta la Gazzetta dello Sport, che non esclude un recupero del bomber biancoceleste per la partita contro l’Inter. Sul suo recupero, i prossimi controlli e le sensazioni all’uscita dal ricovero potranno fornire un quadro più chiaro.