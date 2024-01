Basket, Nico Mannion: “Ho scelto Varese per giocare e vincere”

In vista della sfida tra Openjobmetis Varese e Umana Reyer Venezia, l’ex Warriors Nico Mannion, da poco arrivato in biancorosso, ha parlato in conferenza stampa: “Sono venuto a Varese perché volevo vincere, ma soprattutto, e questa è la cosa più importante per me, perché avevo la possibilità di giocare tanto. Ora veniamo da quattro vittorie nelle ultime quattro partite ma domenica siamo chiamati ad un impegno difficile contro Venezia, attuale capolista di campionato. Per avere la meglio dovremo riuscire a fare le nostre cose dando il massimo in allenamento ed essere pronti“.

La guardia della Nazionale ha poi proseguito: “La chiave del match è legata al fatto che dovremo giocare la nostra pallacanestro mettendo tanta energia e difendendo molto bene. Fisicamente loro sono ben attrezzati quindi dovremo essere pronti sotto questo aspetto, ma anche da quello mentale avremo bisogno di energia. Palazzetto sold out? Già contro Reggio Emilia l’atmosfera era bellissima; mi aspetto le stesse sensazioni“.