Highlights e gol Entella-Gubbio 2-1: Serie C 2023/24 (VIDEO)

di Antonio Di Cello 62

L’Entella passa soffrendo e cerca di risollevarsi in classifica. Nel match contro il Gubbio, la squadra ligure passa in svantaggio con il gol degli ospiti di Spina. La reazione da parte dei liguri arriva sin dalle prime battute del match con Corbari che di testa mette la situazione in equilibrio. Nella ripresa la rete decisiva è di Bonini che sempre di testa permette all’Entella di raggiungere la vittoria.