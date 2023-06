Basket, media americani: niente Italia per Paolo Banchero, ha scelto di giocare per gli Usa

Paolo Banchero ha da poco chiuso la sua prima stagione in NBA con la maglia degli Orlando Magic, conquistando il titolo di Rookie of the Year a suon di grandi prestazioni. Da molto tempo ci si interroga sul futuro del cestista, che è rimasto nel limbo tra la Nazionale Italiana e quella statunitense, con i vari incontri tra lo stesso Banchero e il ct azzurro Gianmarco Pozzecco. Adesso la risposta a questo quesito sembra essere arrivata e non è positiva per i colori azzurri, poiché secondi i media americani la stella dei Magic avrebbe scelto di giocare con il Team Usa nella FIBA World Cup di questa estate, che si svolgerà nelle Filippine.

Orlando’s Paolo Banchero – the NBA’s Rookie of the Year – has committed to play for Team USA’s national team at the FIBA World Cup in the Philippines this summer, sources tell me and @joevardon.

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 24, 2023