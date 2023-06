Giochi Europei Cracovia 2023, tiro con l’arco: l’Italia ottiene la medaglia d’oro nel torneo a squadre maschile

Arriva dal tiro con l’arco la medaglia d’oro numero 9 per l’Italia ai Giochi Europei 2023 di Cracovia, in Polonia. A conquistarla sono stati gli arcieri Mauro Nespoli, Federico Musolesi ed Alessandro Paoli, che hanno sbaragliato una concorrenza spietata. Dopo il successo per 5-1 sulla Gran Bretagna ai quarti di finale, l’Italia ha superato per il rotto della cuffia l’Olanda in semifinale, imponendosi allo shoot off per 5-4 con tre 10. Infine, nell’atto conclusivo, gli azzurri hanno trionfato per 5-1 sulla Spagna, garantendosi la possibilità di salire sul gradino più alto del podio. Solo argento invece per la Spagna, sul podio insieme a Svizzera (medaglia di bronzo).

Giornata da incorniciare dunque per il tiro con l’arco azzurro, che centra uno splendido oro nel torneo a squadre maschile dopo il bronzo nel torneo femminile. Lucilla Boari, Tatiana Andreoli e Chiara Rebagliati hanno battuto ai quarti di finale sulla Slovenia (6-0), per poi perdere allo shoot off (5-4) la semifinale contro la Gran Bretagna. Le azzurre sono state tuttavia brave a riscattarsi nella finale per il podio, domando la Germania con il punteggio di 5-3.