Basket, il Sindaco Sala conferisce all’Olimpia Milano l’Ambrogino d’oro

Speciale riconoscimento per l’Olimpia Milano che questa mattina, in Sala Alessi a Palazzo Marino, ha ricevuto dal Sindaco Giuseppe Sala l’Ambrogino d’oro per aver onorato la città con la vittoria di 30 campionati italiani di basket. La consegna della benemerenza è avvenuta nel corso della presentazione della nuova maglia che la squadra campione d’Italia 2023 indosserà nelle prossime competizioni e che, in virtù dei 30 Scudetti conquistati, riporterà sul petto tre stelle. La maglia numero 1 è stata donata al sindaco Sala dal coach Ettore Messina e dal capitano Niccolò Melli.

Sala ha voluto “ringraziare Giorgio Armani, Leo Dell’Orco, coach Messina, tutti i giocatori e lo staff tecnico per aver fatto vivere a Milano e a tanti tifosi questa straordinaria avventura, un sogno che deve continuare – ha affermato il Sindaco di Milano -. La vostra storia è una storia fortemente milanese nei valori e nei colori – il bianco e rosso sono i colori di Milano – che portate sulla maglia”. “Iniziamo la stagione domani, con la super coppa – ha aggiunto il presidente Leo Dell’Orco -: l’anno scorso abbiamo vinto lo scudetto; cercheremo di vincerlo anche quest’anno, cercando di realizzare un ulteriore sogno, l’Eurolega. Grazie Milano e forza Olimpia”.