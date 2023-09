Milan-Verona, Pioli oggi in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming

Il Milan, dopo il pareggio a reti bianche ottenuto in Champions League con il Newcastle, si prepara a una nuova sfida contro il Verona nel match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A 2023/2024. La compagine rossonera deve assolutamente tornare alla vittoria per cancellare la pesantissima sconfitta rimediata nel derby contro l’Inter una settimana fa. Il tecnico rossonero Stefano Pioli alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di venerdì 22 settembre alle ore 14:00 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, Milan TV e SkySport 24, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale.

