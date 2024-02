Basket, Gandini: “Final Eight ora sono più di un evento sportivo”

Il presidente della Lega Basket Serie A Umberto Gandini, ospite di “Dazn Got Game“, il videopodcast condotto da Pierluigi Pardo e Matteo Gandini, ha parlato della Frecciarossa Final Eight 2024 da poco conclusa. “È stata una bellissima esperienza – ha sottolineato Gandini -, abbiamo replicato e migliorato la edizione dell’anno scorso e siamo molto contenti. Direi che ormai la Final Eight è diventata più di un evento sportivo: questo era ciò che più ci premeva e che siamo riusciti a raggiungere. Certo, il campo resta protagonista grazie alla incertezza delle partite e alle sorprese che anche quest’anno non sono mancate con Napoli vincitrice, però sottolineo tutto ciò che abbiamo costruito intorno alle gare grazie all’impianto e che ci ha permesso di crescere a tutto tondo”.

La finale è stata di dimensioni ‘metropolitane’ tra due grandi città, Milano e Napoli: “Sicuramente è importante annoverare grandi città anche se il basket è uno sport che nasce principalmente in provincia, nel segno del campanilismo”, continua lo stesso Gandini.

Sulla vittoria del Napoli Basket: “Quello che ha portato con la sua vittoria Napoli, oltre alle dimensioni del suo bacino d’utenza, è stato anche l’entusiasmo del Sud, perché dietro a Napoli c’è comunque una regione di basket che vede anche Scafati protagonista in Serie A e questo fa sicuramente bene. Poi noi abbiamo una formula sportiva che stabilisce chi partecipa alla Serie A e questo al momento esclude altre metropoli che però speriamo arrivino presto sul palcoscenico della massima serie”.

La grande novità di quest’anno è stata però la presenza della Frecciarossa Final Four femminile: “Quest’idea mi è venuta l’anno scorso dopo la finale maschile: ho contattato il presidente della LBF Protani proponendogli di disputare insieme l’anno successivo le rispettive manifestazioni nella stessa sede. Lui ne è stato subito entusiasta, ci ha delegato l’organizzazione di questa Final Four cambiandone anche la formula e così abbiamo realizzato insieme un grande prodotto con 10 partite in 5 giorni, regalando alle gare femminili una cornice di pubblico importante. Una bellissima iniziativa che sicuramente replicheremo”, ha concluso il presidente Gandini.