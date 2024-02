Fiorentina: ok al restyling del Franchi includendo i tifosi viola

Ormai è deciso, il restyling dello stadio Artemio Franchi di Firenze si farà. Dopo le ultime conferme da parte dei maggiori organi comunali, i tifosi viola sognano in grande, sperando che questa situazione si sblocchi al più presto e che non rimanga solo un progetto.

“Intervenire nel progetto di restyling dello stadio Franchi al fine di creare alcuni locali, destinati ai tifosi, utili per le riunioni e per la preparazione e conservazione di striscioni e coreografie. Prevedere alcuni spazi per i murales come avviene in molti stadi europei e creare uno spazio in cui installare un palchetto ‘lancia cori'”. Questa l’impegnativa dell’ordine del giorno, proposto dal gruppo di Fratelli d’Italia e approvato all’unanimità nella seduta odierna del Consiglio comunale di Firenze.

“Azioni concrete per rendere il tifo viola ancora più vivo nello stadio rinnovato – commentano il capogruppo Alessandro Draghi, che ha proposto l’atto e il consigliere Jacopo Cellai che l’ha sottoscritto, insieme a consiglieri di diversi schieramenti -. Un grazie va a tutte le forze politiche che hanno consentito questa miglioria al progetto che ci auguriamo sia accolta con favore dal nostro tifo organizzato, tra i più corretti e attivi in Europa”.

In attesa delle prossime elezioni comunali, che si terranno l’8 e il 9 giugno 2024, il club e i tifosi non aspettano altro che il via dei primi lavori importanti all’impianto, dopo che la settimana scorsa si è iniziato con il vecchio tabellone in cemento lato “curva ferrovia” risalente a Italia 90.