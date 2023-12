Basket, Europe Cup 2023/24: Venezia cede il passo in casa contro London Lions

Europe Cup amara per il Venezia che in casa contro il London Lions ha dovuto cedere il passo agli inglesi. Il match contro il London è stato estremamente equilibrato, con i padroni di casa che per certi versi della gara hanno comandato il gioco facendo sembrare che la partita potesse rimanere in Italia. Così però non è stato.

Nel primo quarto i veneti iniziano alla grande il match, dimostrando di voler ben figurare nel palcoscenico europeo contro il club inglese. Spinto da Tucker Venezia inizia a spingere sull’acceleratore con il primo quarto che passa in rassegna con il parziale di 30-25 che fa ben sperare il popolo di casa. Il secondo quarto si eleva sulla falsa riga del primo, con i padroni di casa che fanno la partita e con gli inglesi che tentano di colpire in contropiede. Complice una difesa non molto, il secondo quarto passa in rassegna con il parziale di 21-24 per gli ospiti.

Nel secondo tempo, lo spartito non cambia con London che prova una difesa rocciosa e solida per poi ripartire. Il piano paga, con Venezia che non riesce più ad essere pimpante sotto canestro e con gli inglesi che invece passo passo crescono. Alla distanza, infatti, soprattutto nel quarto gioco, escono ed allungano in maniera decisa. London passa quindi in quel di Venezia con il risultato finale di 91-95.