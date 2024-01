Basket, Europe Cup 2023/2024: grande vittoria di Varese, rivincita sui tedeschi del Chemnitz

Grandissima vittoria da parte di Varese nella quarta giornata della seconda fase di Europe Cup 2023/2024 di basket sui tedeschi del Chemnitz, che all’andata avevano strapazzato l’Itelyum e che erano ancora imbattuti, sfruttando un’ottima percentuale del 51% nei tiri da tre e un Moretti da paura che gioca una partita matura con 29 punti a referto nel 90-78 finale. Non era un incontro decisivo in chiave playoff, ma bisognerà comunque vincere le prossime due trasferte per proseguire nella campagna europea.

Una super tripla di Mannion porta il punteggio sull’11-9 dopo la prima metà del primo quarto, Spencer è eccezionale e McDermott e Moretti dall’arco incrementano il punteggio fino al 24-13, mentre alla sirena è 25-19 con un po’ di errori di troppo dei padroni di casa. Nel secondo quarto i tedeschi sorpassano con Krubally che appoggia al ferro, ma Varese tiene botta alla grande: Moretti ha ottime percentuali di realizzazione, Brown poi fa esaltare il palazzetto con la schiacciata bimane che frutta il 35-30. McDermott trova la tripla, è 42-37 alla sirena dell’intervallo lungo. Nel terzo quarto si segna poco: Varese non si lascia intimorire, si porta anche in doppia cifra per quanto riguarda il vantaggio, poi è 57-55 all’improvviso al minuto 28, ma Moretti con una gran tripla fissa sul 60-55 il punteggio con cui si entra nell’ultimo parziale. Itelyum concentrata e Mannion da casa sua piazza il 66-59 in apertura, i tedeschi risalgono la china fino al -1, quindi triple su triple per i lombardi grazie a Brown e Moretti per andare a lucrare sull’81-71 a tre minuti dalla fine: Moretti trascina ed è 90-78 conclusivo.