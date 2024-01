Coppa Italia Serie C, il Rimini batte il Catania 1-0: il 28 febbraio il ritorno della semifinale

Il Rimini batte 1-0 il Catania nella semifinale di andata di Coppa Italia Serie C. Allo stadio Romeo Neri, la squadra di casa si accontenta di un vantaggio di misura nonostante la superiorità numerica nel finale di gara, ma può comunque guardare con ottimismo al match di ritorno in programma il 28 febbraio al Massimino. La squadra di Troise sin dai primi minuti non rinuncia ad impostare dal basso, dimostrando di non temere la pressione aggressiva del Catania. Le occasioni sono poche e bisogna aspettare i lampi di Lamesta per vedere il portiere Bethers impegnato. Al 21′ l’esterno si accentra e col sinistro lascia partire un tiro che sfiora il secondo palo. Sono le prove generali per il gol del vantaggio. Al 38′ Cernigoi premia il taglio di Lamesta che salta Bethers e appoggia in rete. La reazione del Catania non si fa attendere. Chiarella crossa dalla destra, Colombo smanaccia e Costantino sul tap in colpisce il palo. Per il secondo legno della serata bisogna aspettare il 52′ con Zammarini che penetra in area, salta un giocatore e calcia col mancino a botta sicura: il palo gli nega il gol. Il compito del Catania diventa ancor più difficile al 75′ con il rosso diretto a Zammarini che viene punito per una gamba fin troppo alta in un contrasto con Iacoponi. Il Catania, anche in 10, però non smette di provarci. Al 91′ è Cicerelli a rendersi pericoloso su punizione, ma Colombo è attento e respinge. Le due squadre torneranno in campo il 28 febbraio per la semifinale di ritorno.