Basket, Antetokounmpo rinuncia ai Mondiali: “Non è una scelta, ma la mia unica opzione”

Pesante defezione nei Mondiali 2023 di basket, che prenderanno il via venerdì 25 agosto nelle Filippine. La stella dei Milwaukee Bucks e della Grecia, Gianni Antentokounmpo ha infatti annunciato che non potrà prendere parte alla rassegna iridata a causa di problemi fisici. Il cestista ellenico ha comunicato la brutta notizia attraverso i propri canali social: “Tutti sanno che la mia passione e il mio amore per la mia Nazionale sono cambiati e non cambieranno mai. Dalla conclusione della mia stagione NBA ho spinto il mio corpo al limite per essere il giocatore che devo essere per aiutare la nostra squadra a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Ma dopo mesi di lavoro e molteplici incontri con lo staff medico è chiaro che non sono pronto per competere al livello che devo essere per partecipare ai Mondiali“.

“Questa non è stata una scelta, ma la mia unica opzione per assicurarmi di tornare al livello di basket per cui ho lavorato così duramente fino ad ora nella mia carriera. Sono estremamente deluso da questo risultato, ma questa è stata una decisione presa con lo staff medico. Continuerò a spingermi per essere pronto per la prossima volta che il mio nome verrà chiamato. Il mio obiettivo personale e di squadra è quello di qualificarmi per le Olimpiadi del 2024 e sarà un onore rappresentare la mia squadra nazionale il prossimo anno”, ha concluso Antetokounmpo.