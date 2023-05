Basket, 3.764 spettatori di media in Serie A. Gandini: “Dato incoraggiante”

I numeri degli spettatori nella prima stagione di basket senza limitazioni nei palasport sono “incoraggianti”. Lo dice il presidente della Lega Basket Umberto Gandini, che fa il punto sulle vendite dei biglietti. La Serie A UnipolSai chiude con una media di 3.764 spettatori e 50.363 euro di incasso. Il dato complessivo di affluenza è il risultato di un girone di andata che ha raggiunto una media di 3.570 spettatori e un girone di ritorno in netta crescita che sfiora le 4.000 presenze, attestandosi a quota 3.959. “Il dato di questa regular season è incoraggiante – afferma Gandini – e premia i club della Serie A che, dopo avere sostenuto ingenti sforzi per garantire la disputa del campionato durante l’emergenza pandemica, hanno lavorato bene in questi mesi per riportare il pubblico nei palasport a fruire dal vivo di uno spettacolo che, anche in questa stagione, ha regalato incertezza ed equilibrio sino all’ultima giornata”.

La classifica di affluenza premia l’EA7 Emporio Armani Milano con 7.818 spettatori di media, seguita dalla Virtus Segafredo Bologna con 5.629. Tre i club a quota e oltre quota 4.000: si tratta della Carpegna Prosciutto Pesaro con 4.810 spettatori, Openjobmetis Varese con 4.456 e Tezenis Verona con 4.000. La percentuale di riempimento della Umana Reyer Venezia tocca il 90% ed è la più alta della Serie A, con Varese che si attesta seconda con l’87%. Tocca il 74% invece la Carpegna Prosciutto Pesaro alla Vitrifrigo Arena di Pesaro: la percentuale comprende la capienza con cui si sono disputate 13 gare interne (5.874) e le 2 gare con la Virtus Segafredo Bologna e la Bertram Yachts Derthona Tortona: in queste due occasioni la capienza è stata allargata a 10.323.

La partita con maggiore affluenza è quella di Milano alla 22/a giornata disputata il 19 marzo contro Bologna che tocca quota 12.320 spettatori. L’Olimpia supera per due volte quota 9 mila (9.979 con Varese alla 12/a giornata del 26 dicembre e 9.622 con Tortona alla 15/a giornata del 15 gennaio) e sfiora le 9 mila presenze con Sassari (8.978 alla 30/a del 7 maggio). A seguire quattro gare, la partita tra Carpegna Prosciutto Pesaro e Virtus Segafredo Bologna (12/a giornata del 26 dicembre) che ha richiamato.8.934 spettatori. Le due sfide tra Virtus Segafredo Bologna e EA7 Emporio Armani Milano guidano la classifica degli incassi: 330.570 euro per la gara disputata alla Segafredo Arena di Bologna il 2 gennaio (valida per la 13/a giornata); 186.599 euro.