Siviglia-Roma, invasione giallorossa a Budapest. De Rossi ai tifosi: “Non posso rimediarvi i biglietti”

La finale di Europa League tra Siviglia e Roma si avvicina e nella Capitale è ancora caccia ad uno dei quindicimila biglietti riservati ai tifosi giallorossi. Il sold out è scattato dopo poche ore, ma alcuni sostenitori non si rassegnano e cercano i modi più rocamboleschi per ottenere l’ambito tagliando. Tra i tanti metodi, a quanto pare, c’è anche il ricorso alle bandiere giallorosse. Daniele De Rossi, ex capitano e bandiera della Roma, su Instagram ha scritto un post che sembra rivolto a tutti (tanti sembra) quelli che hanno provato a chiedergli un posto alla Puskas Arena: “Buongiorno a tutti – esordisce -, No, non ho biglietti per la finale di Budapest. Non posso rimediarli, non posso comprarne, non ho agganci e non chiamerò i giocatori perché presumo che riceveranno mille messaggi al giorno anche loro. La Roma, tramite Vito Scala, mi ha gentilmente invitato e con grande dispiacere ho dovuto rifiutare, ma quando un pezzo del tuo cuore si diploma tu non puoi mancare, non c’è finale che tenga. Fate i bravi, ve prego”. De Rossi, come a Tirana lo scorso anno in Conference, non ci sarà. E conclude il suo post con un accenno in romanesco: “Ah, se avete comprato il biglietto d’aereo e prenotato l’albergo, ma non avete quello della partita, “sete stronzi du vorte”, fatevi un bel tour di Budapest sui pullman dei turisti ma non ve la prendete con me)”.