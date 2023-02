Qualificazioni Europei 2023 basket femminile: l’Italia vince ancora, Svizzera battuta 63-79

63-79 nel match tra Svizzera e Italia partita valida per la sesta e ultima giornata del gruppo H delle qualificazioni per l’Europeo 2023 di basket femminile. Grande vittoria dunque per l’Italia, che permette alle azzurre di ottenere la sesta vittoria in sei gare nel girone.

La cronaca

La partita inizia con molta intensità e ritmo da parte di entrambe le squadre. La Svizzera prova più volte a staccare le azzurre, che però non lasciano scappare via le avversarie con un’ottima Zandalasini al tiro. Il quarto così è caratterizzato da un grande equilibrio, con il punteggio in bilico fino ai minuti finali. Proprio negli ultimi istanti di primo periodo però la spunta la Svizzera, con un’ottima Hatch da due, chiudendo avanti 21-19. Il secondo quarto continua sulla falsa riga del primo, con le padrone di casa avanti e le azzurre che provano a rimanere a contatto. L’Italia però nel finale di periodo alza il ritmo e la precisione a canestro, con delle grandi Verona e Keys da tre. Le due squadre vanno così negli spogliatoi sul risultato di 33-36, in favore dell’Italia.

Al rientro dagli spogliatoi l’Italia prova a staccare le avversarie, con un’ottima Bestagno in fase offensiva. La Svizzera però non si arrende e con i tiri di Favre rimane a contatto. Nel finale di quarto però l’Italia prova a far valere la sua qualità tecnica e realizza un mini parziale, per chiudere avanti il terzo periodo. Grazie ad un’ispirata Andre a canestro, così le azzurre chiudono avanti 51-56. Comincia così l’ultimo quarto, con l’Italia che prova a sfruttare il flusso positivo di fine terzo periodo. La Svizzera però non molla e con diverse triple riesce a rimanere a contatto fino a metà quarto. Nel finale infatti la stanchezza si fa sentire per le padrone di casa e l’Italia porta a casa il match sul 63-79.