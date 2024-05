Basket, semifinali playoff Serie A1 femminile 2023/2024: calendario, programma e orari

Il programma con tutte le informazioni sul calendario, gli orari e come vedere in diretta tv le partite delle semifinali dei playoff della Serie A1 femminile 2023/2024 di basket. Comincia la nuova fase, che vede quattro squadre rimaste in corsa per aggiudicarsi il titolo. I quarti di finale hanno visto le conferme di Venezia e Schio che, dopo aver dominato la regular season, hanno rispettato il pronostico nella prima fase di post season, eliminando in due partite, rispettivamente, Roma e San Martino di Lupari. La grande sorpresa è arrivata dall’eliminazione della Virtus Bologna, che ha perso per 2-1 la serie contro Ragusa, con le siciliane che ora si propongono come mina vagante della competizione. A completare il quadro è Campobasso, che si è imposta nel confronto avvincente con Sesto San Giovanni. Ecco, quindi, il calendario delle semifinali dei playoff della Serie A1 femminile 2023/2024 di basket.

SEMIFINALI

GARA-1

Sabato 4 maggio

TBD – Umana Reyer Venezia – La Molisana Magnolia Campobasso

TBD – Famila Wuber Schio – Passalacqua Ragusa

GARA-2

Mercoledì 8 maggio

TBD – La Molisana Magnolia Campobasso – Umana Reyer Venezia

TBD – Passalacqua Ragusa – Famila Wuber Schio

GARA-3 (eventuale)

Sabato 11 maggio

TBD – Umana Reyer Venezia – La Molisana Magnolia Campobasso

TBD – Famila Wuber Schio – Passalacqua Ragusa