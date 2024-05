Inter, 10 milioni di motivi per tifare Marsiglia contro l’Atalanta: se l’OM vince l’Europa League dovrà riscattare Correa

A tre giornate dalla fine della Ligue 1 il Marsiglia sa già di non poter chiudere tra le prime tre e dunque niente qualificazione Champions League. Non tutto è perduto, però, per l’OM, che può ancora qualificarsi per la coppa più prestigiosa qualora dovesse vincere l’Europa League, dove è ancora in corsa e in semifinale contro l’Atalanta. L’Inter a questo punto ha 10 milioni di motivi per tifare per i francesi e non per i cugini lombardi della Dea, questo, ovviamente, in virtù della vicenda legata al Tucu Correa.

L’argentino, infatti, si è trasferito in Provenza in prestito oneroso (circa 2 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a circa ulteriori 10 milioni di euro, che può trasformarsi in obbligo in un solo caso, ovvero proprio con la qualificazione del Marsiglia in Champions. L’attaccante sudamericano non è nei piani della dirigenza nerazzurra ed è spesso stato contestato dai tifosi: se dovesse tornare a Milano sarebbe un esubero, mentre in caso di riscatto obbligatorio entrerebbero 10 milioni fondamentali per le casse dell’Inter. Che dunque ha ottimi motivi per tifare Marsiglia nonostante Atalanta e Roma, altre due italiane, nel torneo.