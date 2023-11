Basket, qualificazioni Europei femminili: al via a Milano il raduno delle azzurre

Prende il via oggi a Milano il raduno della Nazionale femminile azzurra in vista del doppio impegno valido per le qualificazioni agli Europei 2025. La squadra di Andrea Capobianco, già qualificata di diritto per il prossimo Europeo in quanto Paese ospitante, il 9 novembre affronta la Grecia al PalaElachem di Vigevano nella prima sfida delle Qualificazioni all’Europeo: palla a due alle 20, con diretta su RaiSportHD. Tre giorni più tardi, domenica 12 novembre, la trasferta in Germania, ad Amburgo, con match al via alle 17.30.

Giuditta Nicolodi sostituirà Olbis Andrè: per l’ala dell’Umana Reyer Venezia si tratta di un ritorno in azzurro dopo l’esperienza del 2019. La partita sarà presentata nel corso di una conferenza stampa che si terrà martedì 7 novembre alle 11.15 presso la Sala Consiliare del Comune di Vigevano, alla presenza del sindaco Andrea Ceffa e dell’assessore allo Sport, Nunzia Alessandrino. Assieme al presidente della Fip Giovanni Petrucci parteciperà anche la Nazionale femminile al completo.