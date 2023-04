Basket, Playoff Serie A1 femminile 2022/2023: Schio domina contro Campobasso in gara-1

Schio batte Campobasso 85-55 nella prima partita della serie valida per i Playoff di Serie A1 femminile di basket 2022/2023. Match deciso da un secondo quarto vinto dai padroni di casa con un parziale schiacciante di 22-8, che ha permesso a Schio di andare all’intervallo lungo in vantaggio 52-31. Ultimi due quarti di amministrazione per la squadra di coach Dikaioulakos che si porta a casa la prima gara della serie. Ottima prestazione collettiva di Schio che manda in doppia cifra Ndour, Verona, Mabrey e Mestdagh che combinano 54 punti. Non bastano i 17 punti di Parks a Campobasso, unica oltre i 10 punti di tutta la squadra, per evitare la sconfitta. Gara-2 si giocherà in Molise, in casa della squadra di Di Meglio, sabato 7 aprile alle 20:30.