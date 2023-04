Lazio, Pedro: “L’esclusione dalla Roma? Nessuno mi ha parlato, non ne sapevo nulla”

Ha vinto tutto nella sua carriera, ma a Roma Pedro si è ritagliato una piccola pagina di storia del derby della Capitale, riuscendo a diventare uno dei pochi giocatori ad aver segnato nella stracittadina con entrambe le maglie. Solo Arne Selmonsson e Aleksandar Kolarov ci erano riusciti prima di lui. L’attuale attaccante della Lazio, in un’intervista a Marca, torna a parlare dell’esclusione dalla Roma. L’attaccante si allenò a parte dopo l’arrivo di Mourinho e in quell’estate accettò l’offerta della Lazio di Sarri, che lo aveva allenato al Chelsea: “La decisione di Mourinho? È stato molto complicato. Mi hanno lasciato fuori dalla squadra e nessuno degli allenatori mi ha parlato, non sapevo nulla di questa faccenda. Tutti sanno cosa è successo, ma non c’è rancore da parte mia”. “La Roma ha preso la sua decisione e sono felice di essere approdato alla Lazio”, aggiunge. L’attaccante si è poi soffermato sul tema rinnovo: “Potrebbe essere un fattore da considerare. Dobbiamo parlare con il presidente, ma sono felice qui. Ho sempre parlato molto bene della Lazio. Cercheremo di trovare la migliore decisione possibile”.