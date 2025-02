Si chiude con una sconfitta indolore il percorso di qualificazione dell’Italia femminile ad Eurobasket 2025. Già sicure del primo posto nel girone dopo la vittoria otteneuta pochi giorni fa a Faenza contro la Germania, le Azzurre hanno incassato a Brno il secondo ko di questo torneo eliminatorio, cedendo per 74-69 alla Repubblica Ceca. Proprio la città ceca sarà una delle quattro che ospiteranno la manifestazione la prossima estate, insieeme alla nostra Bologna, Amburgo e Pireo.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Mister Capobianco si presenta con il quintetto formato da Villa, Fassina, Zandalasini, Keys, Cubaj e l’Italbasket parte alla grande, costrigendo le padroni di casa al primo time-out quando il punteggio sul tabellone recita 9-1 in favore delle nostre. Il buon primo quarto offensivo viene parzialmente rovinato con un paio di disattenzioni difensive che portano solo a un +4 sul 23-27. Le percentuali al tiro delle Azzurree iniziano a calare e la Repubblica Ceca guidata da Voráčková riesce a riequilibrare l’incontro.

Il match diventa punto a punto, con le ceche che vanno all’intervallo lungo sul +2 e Zandalasini e compagne che rispondono con un terzo quarto da 15-13 che porta lo score in parità in vista dell’ultimo periodo. Proprio Voráčková firma un buon parziale all’inizio del quarto quarto, creando un margine che l’Italia non riesce più a ricucire fino alla fine nonostante svariati tentativi. Voráčková chiude anche la partita ed è la terza migliore scorer di giornata con i suoi 14, dietro ai 17 della compagna di squadra Holesinska. Nell’Italia Cubaj ne mette 16, mentre Zandalasini chiude con 9 e Villa con 7.

IL TABELLINO

REPUBBLICA CECA: Pospíšilová 9 (2/3, 1/2), Stoupalová* 4 (2/3, 0/3), Vitulova, Voráčková* 14 (7/11, 0/3), Šotolová 5 (1/1, 1/2), Hamzová* 5 (2/8), Kopecka 2 (1/1), Vyoralová* 4 (0/1, 1/3), Holesinska 17 (5/7 da tre), Malikova ne, Čechová ne, Reisingerová* 14 (4/7). All. Ptáčková

ITALIA: Keys* 2 (1/1), Villa* 7 (2/7, 1/4), Pasa, Zanardi, Verona 9 (2/3, 1/3), Zandalasini* 9 (2/6, 1/3), Pan 12 (2/5, 2/5), Trucco 2 (1/3), Cubaj* 16 (6/12, 0/1), Madera 3 (0/1, 1/3), Fassina* 5 (1/2, 1/1), Andrè 4 (2/3). All. Capobianco.

LA STRADA VERSO EUROBASKET

Per la prima volta l’Europeo femminile si terrà in 4 Paesi mentre quattro delle cinque edizioni precedenti sono state ospitate da due nazioni. Il Belgio è campione in carica dopo aver ottenuto la sua prima medaglia d’Oro a Ljubljana nel 2023, i prossimi vincitori saranno incoronati nell’iconico Stadio della Pace e dell’Amicizia del Pireo (Grecia). Il quadro delle squadre partecipanti al Women’s EuroBasket 2025, al momento è Italia, Cechia, Germania, Grecia, Svezia, Turchia, Spagna, Francia, Serbia e Belgio. Il sorteggio dei gironi si terrà ad Atene l’8 marzo.