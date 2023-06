Basket femminile: il Belgio rimonta la Spagna e vince gli Europei per la prima volta nella storia

Il Belgio batte la Spagna 64-58 e vince per la prima volta nella storia gli Europei di basket femminili. Le fiamminghe, sempre costrette a rincorrere lungo l’arco del match, toccano i 10 punti di svantaggio negli ultimi minuti del terzo quarto ma hanno la forza di reagire e di trovare il primo vantaggio sul 55-54 dopo 36 minuti ad inseguire. Nel finale va in scena una lotta punto a punto in cui sono le ragazze di Meziane ad avere la meglio sulla Spagna, calata di intensità soprattutto in difesa nel momento più importante del torneo. Solita super prestazione di Meesseman, probabile Mvp della manifestazione, con 24 punti e 8 rimbalzi. La doppia doppia di Linskens con 18 punti e 15 rimbalzi e i 13 punti con 3 rimbalzi e 4 assist di Vanloo contribuiscono alla rimonta. Non bastano alla Spagna i 14 punti di Casas per evitare la sconfitta. Belgio che prima di oggi non era mai arrivato in finale, i migliori risultati erano stati due terzi posti nel 2021 e nel 2017 intervallati dal quinto posto nel 2019. Nelle altre dieci partecipazioni era arrivato un sesto posto nel 2003, due settimi posti nel 2007 e nel 1968 e un ottavo posto nel 1950. Spagna che conferma il suo grande potenziale con la quarta finale nelle ultime sei edizioni, prima sconfitta dopo tre vittorie nel 2013, 2017, 2019.

Nella finale 3° e 4° posto la Francia si consola battendo 82-68 l’Ungheria. Match subito in discesa con un primo quarto da 26 punti fatti e 8 subiti dalla squadra di Toupane, che non deve fare altro che controllare il vantaggio fino alla fine. Grande corale delle transalpine, che mandano 4 giocatrici in doppia cifra. Toure fa la voce grossa con 20 punti, la seguono Rupert con 13 punti e Lacan e Chartereau con 10 punti. Non bastano all’Ungheria i 21 punti di Kiss per evitare il ko.