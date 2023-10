Basket, Europei femminili 2025: sorteggiato il girone di qualificazione, Grecia prima avversaria

Sarà Vigevano ad ospitare le azzurre nel primo impegno delle qualificazioni alla “Women’s EuroBasket 2025”, a cui l’Italia è già qualificata di diritto, essendo un paese ospitante. La partita sarà presentata nel corso di una conferenza stampa che sarà tenuta all’interno della Sala Consiliare del Comune di Vigevano il 7 Novembre. La competizione, tornerà ad essere disputata in Italia a 18 anni di distanza dall’edizione giocata in Abruzzo nel 2007, con Repubblica Ceca, Germania e Grecia le altre organizzatrici.

La partita inaugurale del girone vedrà la nazionale femminile affrontare la Grecia il 9 Novembre al PalaElachem, con la città lombarda che ospiterà per la prima volta una partita delle azzurre. Il 12 Novembre, invece, la trasferta ad Amburgo contro la Germania.

la Seconda finestra delle qualificazioni, si aprirà con la sfida alla Repubblica Ceca il 7 Novembre e si concluderà con la trasferta in Grecia tre giorni più tardi. La terza ed ultima finestra del girone di qualificazione all’Europeo, sarà a Febbraio 2025, con le azzurre che affronteranno la Germania il 6 e la Repubblica Ceca il 9, rispettivamente in casa e fuori casa.

Così, Il CT azzurro, Andrea Capobianco, sul suo ritorno sulla panchina della nazionale e sulla manifestazione imminente: “Torno con grandi motivazioni ed entusiasmo. Sarà fondamentale lo spirito di gruppo e la voglia di vincere”.