Prandelli: “Giocatori schiavi del gioco. Balotelli vittima del suo personaggio, Adriano il più forte”

Cesare Prandelli, ex tecnico e giocatore italiano, è intervenuto al Festival dello sport di Trento, analizzando la situazione che sta attraversando il calcio italiano. Questo un estratto delle sue parole: “Oggi c’è troppo tatticismo e poca libertà di espressione in campo. Abbiamo tanti giovani, il cui talento viene limitato e non viene enfatizzato. I ragazzi vengono allenati per fare più cose in più ruoli, perdono la voglia di rischiare ed osare.”

L’allenatore Lombardo, ha parlato anche di Mario Balotelli, dichiarando: “Balotelli nel suo momento migliore è stato uno dei primi 5 attaccanti al mondo, è rimasto vittima del suo personaggio”; e di Adriano, spendendo parole al miele: “Adriano è stato il giocatore più forte in assoluto. Aveva un fisico pazzesco e una forza incredibile. Oltre questo, era anche una persona eccezionale.”