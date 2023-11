Basket, Europei femminili 2025: il 7 novembre conferenza presentazione Italia-Grecia

Martedì 7 novembre alle ore 11:15 sarà presentata la sfida dell’Italia contro la Grecia del PalaEchem valida per la prima giornata delle qualificazioni a Women’s EuroBasketball 2025, presso la Sala Consiliare del comune di Vigevano. Presenti assieme al sindaco Andrea Ceffi e all’assesore allo Sport Nunzia Alessandrino, anche la Nazionale femminile di basket dell’Italia al completo e il presidente della Federazione italiana di pallacanestro Giovanni Petrucci.

La partita contro la Grecia sarà disputata il 9 novembre alle ore 20:00 in Italia. Tre giorni più tardi, invece, la trasferta ad Amburgo contro la Germania (Palla a due alle ore 17:30). Essendo paese ospitante come Grecia, Repubblica Ceca e Germania, la Nazionale italiana è già qualificata di diritto alla fase finale della competizione. Ogni paese ospiterà la prima fase del torneo, mentre dai quarti in poi si giocherà solo ad Atene. Da questa edizione, non ci saranno più gli spareggi tra le seconde e le terze dei quattro giorni, bensì passeranno alla fase successiva le prime due qualificate di ogni girone che occuperanno i restanti 12 posti.