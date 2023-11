Salernitana, Iervolino: “La vittoria in Coppa Italia ci da autostima. Dia fondamentale”

Alla vigilia del derby campano, che vedrà la sua squadra affrontare il Napoli campione d’Italia all’Arechi, é intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss radio Napoli Danilo Iervolino, il presidente della Salernitana. Iervolino si è esposto così per la sfida agli azzurri: “L’auspicio è che la vittoria in Coppa Italia possa dare slancio e autostima alla squadra per il proseguo della stagione. Domani affrontiamo una squadra più forte di noi, ma proveremo a metterli in difficoltà e fare la nostra partita. De Laurentiis è il benvenuto allo stadio, spero che venga. Mi auguro che le due tifoserie riescano a rispettarsi e a creare un rapporto di rispetto reciproco per la partita”.

Ha poi speso parole al miele per il suo bomber Boulaye Dia, con cui a inizio anno c’erano state delle frizioni: “É un giocatore fondamentale, quest’anno ci è mancato già per troppo tempo. É il nostro attaccante principale, spero che grazie ai suoi gol riesca a regalarci un’altra storica salvezza come lo scorso anno”.