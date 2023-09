Caos Marsiglia, McCourt: “Situazione inaccettabile, i tifosi hanno usato violenza”

“La situazione verificatasi lunedì e che ha portato alle dimissioni di Marcelino e del suo staff è inaccettabile e, purtroppo, non è l’unico esempio di comportamento contrario alla missione del nostro club. Il nostro obiettivo è vincere sul campo, riunire e ispirare il popolo marsigliese. L’incidente di lunedì è solo uno dei tanti che stanno minando le fondamenta del club e rendendo molto più difficile il raggiungimento dei nostri obiettivi”. Queste le parole del proprietario del Marsiglia, Frank McCourt, dopo l’autosospensione del presidente Longoria e le dimissioni del tecnico Marcelino in seguito alle minacce arrivate dai tifosi dell’OM: “L’incontro di lunedì con i tifosi avrebbe dovuto essere l’occasione per ritrovarsi insieme per difendere gli interessi del club. Invece, si è trasformata in un’allarmante manifestazione di aggressività, con i dirigenti dell’OM che hanno dovuto affrontare minacce di violenza. Sostenere il Consiglio direttivo, lo staff e i giocatori dell’OM, che sono i garanti del continuo successo del nostro club, è e rimarrà la mia massima priorità. Questo sostegno implica garantire la loro sicurezza e un’atmosfera sana che favorisca la vittoria”.