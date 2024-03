Basket 3×3, a maggio il Preolimpico di Debrecen: azzurre in raduno a Castel San Pietro Terme

La Nazionale 3×3 Open Femminile è in raduno a Castel San Pietro Terme (Bologna) dal 18 al 20 marzo insieme alla Nazionale “Green Team” Femminile. Le Azzurre si alleneranno e giocheranno un ciclo di amichevoli con la Germania in vista del preolimpico che si svolgerà a maggio a Debrecen (Ungheria) che potrebbe valere per la seconda volta consecutiva la partecipazione ai Giochi Olimpici. Nel 2021, a Tokyo, fu la prima volta per la pallacanestro 3×3 in una competizione olimpica. A Debrecen saranno tre le squadre che staccheranno il biglietto per i Giochi Olimpici di Parigi (30 luglio-5 agosto). Di seguito i gironi e i pool dei gironi:

Debrecen (Ungheria, 16-19 maggio)

Pool A: Germania, Azerbaigian, Polonia, Tunisia

Pool B: Canada, Lituania, Cechia, Cile

Pool C: Spagna, Giappone, Egitto, Mongolia

Pool D: ITALIA, Ungheria, Paesi Bassi, Israele

Prima di Debrecen inoltre si giocheranno altri due pre-olimpici, denominati Universality, che però non vedranno in campo l’Italia. Il primo si terrà a Hong Kong (Cina) dal 12 al 14 aprile, il secondo a Utsunomiya (Giappone) dal 3 al 5 maggio. Ovviamente, le squadre che da Hong Kong e Utsonomya (una nazionale per ciascun torneo) si qualificheranno per i Giochi Olimpici non parteciperanno al torneo di Debrecen, se previste, e saranno sostituite da FIBA seguendo il principio del Ranking.

LE CONVOCATE

DEBORA CARANGELO 1992 DINAMO LAB SASSARI

GINA CONTI 1999 ALLIANZ GEAS S.S. GIOVANNI

RAE LIN D’ALIE 1987 ALAMA S.MARTINO DI LUPARI

MARIA MICCOLI 1995 NUOVA AVIR SERVICE RAGUSA

STEFANIA TRIMBOLI 1991 LA MOLISANA CAMPOBASSO

A DISPOSIZIONE

GIUDITTA NICOLODI 1995 UMANA VENEZIA MESTRE

ISABELLA OLAJIDE 2000 PUIANELLO BASKET TEAM

BEATRICE STROSCIO 2001 PALL. FEMMINILE UMBERTIDE