Slavia Praga-Milan, Trpišovský: “Tutto il paese con noi. Vogliamo essere coraggiosi”

L’allenatore dello Slavia Praga, Jindrich Trpišovský, in conferenza stampa alla viglia della sfida contro il Milan, ha fatto riferimento a una storica sfida col Siviglia per caricare l’ambiente e invitare i suoi a replicare quell’impresa: “Come vorrei si decidesse? I rigori li odio e non vorrei vederli domani. Spero di decidere la partita ai supplementari, ma non vorrei arrivare ai rigori. Sarebbe bello che succedesse come contro il Siviglia”. Era il 2019, con il 2-2 dell’andata in Spagna che venne replicato anche al ritorno, portando la gara ai supplementari. Segnò ancora il Siviglia, pareggiò di nuovo lo Slavia, che all’ultimo minuto e sull’ultimo pallone della partita trovò il gol del clamoroso 4-3, complice un pasticcio di Kjaer sulla linea di porta. Proprio quel Simon Kjaer che ritrova lo Slavia a Praga dopo quella notte disastrosa.

Per compiere un’impresa simile a quella del 2019 allo Slavia servirà segnare due gol, che permetterebbero alla sua squadra di rimediare al 4-2 di San Siro: “Sappiamo che giocheremo in uno stadio pieno di tifosi, tutto il paese ci guarderà. Faremo tutto il possibile, vogliamo continuare a giocare come abbiamo fatto all’andata. Vogliamo essere coraggiosi, vedremo se terremo testa al Milan”, dice Trpišovský.

L’allenatore si porta dietro diversi dubbi di formazione ma la sua squadra ci crede e sa di poter fare l’impresa: “Cercheremo di recuperare Zafeiris, per Masopust c’è poca speranza, all’80-90% non gioca. Noi dobbiamo anche pensare al campionato, non vogliamo rischiare. Anche Schranz è in dubbio.”

“La partita di andata è stata quasi perfetta perché loro hanno grande qualità, ma potevamo fare una prestazione ancora migliore. Fino al rosso la situazione era ottima, per domani siamo fiduciosi. Mi spiace per il quarto gol”, aggiunge il difensore Tomas Holes, al fianco del suo tecnico in conferenza.

Lo Slavia punta anche sul contributo del pubblico e il tecnico dei cechi lo sa: “Se i tifosi possono aiutarci come hanno fatto con la Roma (vittoria per 2-0 nella fase a gironi)? Quella è stata una bellissima esperienza, spero che anche domani i tifosi riempiranno lo stadio. Con la Roma è stato decisivo l’aspetto psicologico perché siamo entrati in campo benissimo, anche domani spero partiremo così. Sentiamo che tutti quelli intorno a noi ci sperano, anche noi lo facciamo”, conclude Trpišovský.