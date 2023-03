World Baseball Classic 2023: l’Italia si arrende al Giappone ed esce ai quarti a testa altissima

L’Italia si arrende ai quarti di finale del World Baseball Classic 2023 ed esce di scena per mano del fortissimo Giappone, favorito per la vittoria del titolo. A Tokyo gli azzurri di Piazza cedono 3-9, un punteggio sicuramente fin troppo eccessivo per quanto visto, e a fare la differenza in fin dei conti sono i dettagli, oltre ovviamente al tasso tecnico superiore della lineup nipponica, che approda così in semifinale per la quinta volta su cinque. A testa altissima, invece, il team italiano saluta la competizione, dopo averci fatto sognare contro Cuba e Olanda nei gironi chiusi al secondo posto. Per conoscere il piazzamento finale degli azzurri, invece, bisognerà attendere il termine della manifestazione: se il Giappone chiuderà al primo posto, saremo quinti, dal momento che la nostra posizione conclusiva sarà determinata da quella degli asiatici più quattro.

Otto valide a testa raccontano di una sfida molto equilibrata tra Italia e Giappone, risolta dunque da situazioni episodiche e da purtroppo una prestazione non positiva di La Sorsa e Nittoli nel loro turno di lancio, puniti nel momento decisivo con tre punti giapponesi che hanno reso incolmabile il gap. Prima, dopo un terzo inning complicato in cui erano arrivati quattro punti per i giapponesi, tre tutti insieme con un devastante Ohtani, sempre nel quinto inning Fletcher aveva portato a casa due punti per gli azzurri con un singolo. Tocca però ai nostri avversari passare all’attacco e ci puniscono: tre punti e si scappa sul 2-7. Nel finale c’è anche spazio per un homerun dello stesso Fletcher per il definitivo 3-9.