Viareggio Cup 2023, anche il Nkoranza Warriors rinuncia alla competizione

A pochi giorni dal suo inizio, l’organizzazione della 73esima edizione del Viareggio Cup deve fare i conti con la seconda squadra del Ghana che alza bandiera bianca, Si tratta del Nkoranza Warrios che per motivi interni ha deciso di dichiarare il proprio forfait per la partecipazione alla competizione che vedrà le più importanti Primavere del mondo partecipare ormai allo storico torneo.

Il Nkoranza Warrios ha deciso di non partecipare alla sua competizione. Al posto del club ghanese arriverà in quel di Viareggio l’Ism Academy di Perugia, al debutto nel torneo internazionale giovanile della cittadina emiliana. Questo club verrà inserito nel girone 6 (gruppo B). La formazione umbra affronterà l’Arezzo martedì 21 (alle 15) allo stadio “Santi Sartiani” di Montagnano (Ar), la Sampdoria giovedì 23 (alle 16) al campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco (Ge) e gli statunitensi dell’Uyss New York sabato 25 (alle 14) al campo sportivo “Cavanis” di Capezzano Pianore (LU)