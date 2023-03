World Baseball Classic 2023: Italia sconfitta 0-2 da Panama, azzurri vicini all’eliminazione

L’Italia cede 2-0 contro Panama nella sfida andata in scena all’alba italiana in quel di Taiwan e si trova ad un passo dall’eliminazione nel World Baseball Classic 2023. Partita in cui, come si evince dal punteggio – la squadra allenata da Mike Piazza ha fatto una fatica tremenda a mettere punti sul tabellone. Match che si sblocca al secondo inning con il lungo fuoricampo del giovane prospetto dei Los Angeles Dodgers Jose Ramos che spedisce in orbita un lancio sul conto di 3-0 di Vassalotti. Difese sugli scudi negli inning successivi, ma attacco dei nostri sempre sterile. Poi nel settimo sale in cattedra ancora Ramos: il suo singolo in apertura, l’avanzamento sulla rimbalzante di Erasmo Caballero e l’arrivo a casa sulla valida di Allen Cordoba porta il 2-0 per Panama.

Gli azzurri sono ora appesi ad un filo. Avranno bisogno necessariamente di una vittoria ai danni dei Paesi Bassi domenica alle 12:00 italiane e poi sperare in una serie di incroci favorevoli nelle ultime partite del girone A.

Queste le parole del ct Mike Piazza al termine della sfida: “Oggi abbiamo fatto molto bene in difesa, con i lanci giusti e ottime giocate, ma non siamo riusciti a trovare la valida nel momento propizio. E’ stata una partita frustrante. Siamo stati un po’ troppo frenetici in battuta nei momenti importanti, abbiamo forzato tanto senza trovare l’aggiustamento. Purtroppo se sprechi così tante occasioni con corridori in posizione punto è impossibile vincere. Complimenti a Panama per aver fatto un ottimo lavoro in difesa e perchè nei momenti difficili ha trovato il lancio giusto. Domani dobbiamo pensare soltanto a vincere, senza calcoli.”