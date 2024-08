Incredibile nel baseball: Danny Jansen gioca la stessa partita con entrambe le squadre

Giocare la stessa partita con entrambe le squadre si può. È successo nella Major League Baseball, dove il ricevitore Danny Jansen ha disputato la stessa gara prima con la maglia dei Toronto Blue Jays e poi con quella dei Boston Red Sox. No, nessun cambio di casacca tra un inning e l’altro. Sullo sfondo di quello che per la MLB è un caso unico c’è una sospensione per pioggia del match dello scorso 26 giugno. Quel giorno Jansen stava giocando con i Blue Jays, la squadra per la quale ha militato nelle ultime sei stagioni. In quelle 24 ore è successo di tutto: prima la sospensione della partita per maltempo e poi il trasferimento del giocatore proprio ai Boston Red Sox.

La ripresa del match è stata dunque fissata alla giornata di ieri, lunedì 26 agosto, due mesi esatti dopo. Al momento della sospensione, Jansen era il giocatore in battuta per i Blue Jays. Curiosamente la partita è ripresa con Jansen in veste di ricevitore per la squadra avversaria. “Sono rimasto sorpreso quando ho scoperto di essere stato il primo a farlo. Quindi è bello. Lasciare un’impronta del genere sulla partita è strano e interessante. In fin dei conti è una cosa bella”, ha spiegato.