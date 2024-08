Paralimpiadi 2024, Sabatini: “Tanta emozione, darò tutto per il nostro Paese”

“L’emozione è tanta, e anche l’eccitazione. Domani ci sarà la cerimonia di apertura, e già qui in aeroporto si respira aria di Paralimpiadi, non immagino cosa mi aspetta a Parigi! Sono felicissima, serena, e non vedo l’ora di essere lì”. Ambra Sabatini parla così ai microfoni di Italpress dall’aeroporto di Roma Fiumicino, pronta a volare a Parigi. Oro nei 100 metri in occasione dei Giochi di Tokyo 2020, sarà portabandiera assieme a Luca Mazzone durante la cerimonia di apertura, prevista per domani. “Mi auguro che tutti gli atleti riescano veramente a vivere lo spirito di questa Paralimpiade e di assaporare tutta la bellezza di questa manifestazione, ovviamente cercando di dare il massimo per il nostro Paese ed è quello che faró io“.

“L’emozione è sempre la stessa, come quella della mia prima Paralimpiade a Sydney, dove avevo 24 anni in meno, anche se ho tanta esperienza alla vigilia provo sempre la stessa emozione. L’adrenalina, il fatto che domani sfilerò con il tricolore tra le mani, mi rende molto orgoglioso“. Sono queste le parole di Luca Mazzone ai microfoni di Italpress, prima di partire dall’aeroporto di Roma Fiumicino per raggiungere Parigi ed essere portabandiera insieme ad Ambra Sabatini. “Sono concentrato e pronto per le competizioni. Ovviamente il ciclismo è una disciplina con tante incognite, ma il bello è anche questo“, ha aggiunto Mazzone: “Ai ragazzi più giovani ho consigliato di seguire le indicazioni degli allenatori, perché così tutto verrà da se. E di metterci tanta grinta il giorno della gara“, ha concluso.