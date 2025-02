La francese Emily Harrop e lo spagnolo Oriol Cardona Coll hanno firmato la sprint che ha aperto la due giorni della tappa di Coppa del Mondo di Boi Taull, sui Pirenei spagnoli. Nella finale femminile, Harrop ha avuto la meglio con una dozzina di secondi di margine sulla connazionale Lena Bonnel, mentre la padrona di casa Ana Alonso Rodriguez si è fatta largo sul terzo gradino del podio. Al maschile Cardona Coll ha fatto la voce grossa nel turno decisivo precedendo i due elvetici Robin Bussard ed Arno Lietha. Si è chiuso invece in semifinale il cammino dei due valtellinesi Katia Mascherona e Nicolò Canclini, unici azzurri capaci di superare il primo turno. Il quinto posto nella prima semifinale non ha permesso a Mascherona di conquistare il pass per il turno decisivo, medesima sorte toccata poco dopo a Canclini, sesto nella seconda semifinale maschile. In precedenza i quarti di finale si erano rivelati fatali per Giulia Murada ed Ilaria Veronese – entrambe terze nelle rispettive batterie femminili – e per Rocco Baldini, Giovanni Rossi e Luca Tomasoni. Domenica 2 febbraio la tappa di Boi Taull si completa con la staffetta mista.

I risultati al maschile

Oriol Cardona Coll (SPA) 2’44″7 Robin Bussard (SUI) 2’48″4 (+3″7) Arno Lietha (SUI) 2’53″3 (+8″6) Pablo Dalmasso Giner (FRA) 2’55″8 (+11″1) Martinez Ferrer (SPA) 3’00” (+15″4) Inigo Maequez Alboronoz Martinez (SPA) 3’07” (+23″0)

I risultati al femminile

Emily Harrop (FRA) 3’17” Lena Bonnel (FRA) +13″2 Ana Alonso Rodriguez (SPA) +14″9 Marianne Fatton (SUI) +18″8 Celia Pessey-Perillat (FRA) +21″1 Caroline Ulrich (SUI) +30″5

Cos’è lo sci alpinismo

Lo sci alpinismo è uno sport invernale che consiste nell’attraversare con gli sci, percorsi innevati fuoripista, ovvero esterni ad impianti sciistici e piste attrezzate, sia in salita che in discesa, e sempre su neve fresca. Un’attività che richiede una buona preparazione atletica: la salita è infatti molto faticosa e “avventurosa”, ma non è da meno la discesa, emozionante e ricca di adrenalina. Lo sci alpinismo è un’unione di diversi sport di montagna, in grado di regalare momenti ed emozioni peculiari, anche molto diverse tra loro. È composto infatti dall’alpinismo, dallo sci e infine, dall’escursionismo.